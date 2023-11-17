Устиния Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1880

Дочь: Сасакина Анна Иванова

Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов

Рождение ребёнка
21.08.1884

Дочь: Сасакина Наталья Иванова

Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов

Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Сасакина Матрона Иванова

Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов

Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Сасакина Мария Иванова

Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов

Рождение ребёнка
15.07.1890

Сын: Сасакин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сасакин Иван Иосифов

Смерть
Неизвестно
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