Устиния Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
29.11.1880
Дочь: Сасакина Анна Иванова
Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
21.08.1884
Дочь: Сасакина Наталья Иванова
Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Сасакина Матрона Иванова
Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Сасакина Мария Иванова
Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
15.07.1890
Отец ребёнка: Сасакин Иван Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сасакин Иван Иосифов
Смерть
Неизвестно