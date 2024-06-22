Левина Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Левина Анна Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
?.06.1912
Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
31.10.1914
Сын: Левин Павел Александрович
Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
06.06.1916
Дочь: Левина Александра Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович
Смерть
Неизвестно