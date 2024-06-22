Левина Мария Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина Мария Ефимовна

Левина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Левина Анна Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
?.06.1912

Сын: Левин Иван Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
31.10.1914

Сын: Левин Павел Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
06.06.1916

Дочь: Левина Александра Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.