Князева (Князева) Екатерина Васильевна Около 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князева (Князева) Екатерина Васильевна

Автор
ЕЯ
Яркина Е.

женский, родилась Около 1910, Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

умерла Около 1972, Стебник, Львівська область

Мать
Князева Дарья Ивановна?Около 1876 г.р.
Супруги
Кузьмин МихаилОколо 1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Князева Дарья Ивановна?

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Скрыто настройками приватности
Образование
Около 1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Геологоразведывательный институт

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Кузьмин Михаил

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Поженились после окончания геологоразведочного института г. Свердловска около 1932г. Оба окончили этот институт.

Смерть
Около 1972
Стебник, Львівська область

Работала геологом вместе с мужем Михаилом по распределению. Умерла вероятно от рака матки (аномалия развития матки -детская матка). Добрая, веселая. Детей не имела.

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