Князева (Князева) Екатерина Васильевна
женский, родилась Около 1910, Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
умерла Около 1972, Стебник, Львівська область
МатьКнязева Дарья Ивановна?Около 1876 г.р.
Супруги
Кузьмин МихаилОколо 1910 г.р.
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Рождение
Около 1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Князева Дарья Ивановна?
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Скрыто настройками приватности
Образование
Около 1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1932
Муж: Кузьмин Михаил
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Около 1972
Стебник, Львівська область