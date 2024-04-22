Ходаков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ходаков Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ходаков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна
Смерть
Неизвестно