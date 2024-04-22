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Ходаков Василий Сергеевич

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ходаков Сергей Терентьевич

Мать: не указана

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ходаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Ходакова Аграфена Максимовна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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