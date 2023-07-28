Анисья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Леонович
Рождение ребёнка
28.02.1790
Сын: Василий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Леонович
Рождение ребёнка
02.04.1792
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Леонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агапия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Леонович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Устинья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Леонович
Смерть
Неизвестно