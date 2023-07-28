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Анисья Яковлевна

Место рождения

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Леонович

Рождение ребёнка
28.02.1790

Сын: Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Леонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1792

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Леонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агапия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Леонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Устинья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Леонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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