Гультяева Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гультяев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович
Бракосочетание
09.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.
Сын: Гультяев Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Сын: Гультяев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.
Сын: Гультяев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович
Смерть
Неизвестно