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Гультяева Евдокия Никифоровна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.01.1877 ст.

Муж: Гультяев Алексей Власович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.

Сын: Гультяев Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.

Сын: Гультяев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Гультяев Алексей Власович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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