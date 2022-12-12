Пюкшин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1869 ст.
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Мать ребёнка: Останина Татьяна Александровна
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно