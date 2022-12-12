Пюкшин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшин Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1869 ст.

Жена: Останина Татьяна Александровна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Сын: Пюкшин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Останина Татьяна Александровна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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