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Бейман Янн Неизвестно

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Место рождения

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Около 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Курляндская губерния. Латвия. Вероисповедание лютеранское
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Бейман Фриц Янов

Мать ребёнка: Бейман Неизвестно Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Родился в Курляндской губернии. Латвия. Вероисповедание лютеранское.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейман Неизвестно Неизвестно

Смерть
Около 1811
Курляндская губерния, хутор Тетте. Латвия.
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