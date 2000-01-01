Бейман Янн Неизвестно
Место рожденияКурляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиОколо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Курляндская губерния. Латвия. Вероисповедание лютеранское
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Бейман Фриц Янов
Мать ребёнка: Бейман Неизвестно Неизвестно
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Родился в Курляндской губернии. Латвия. Вероисповедание лютеранское.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1811
Курляндская губерния, хутор Тетте. Латвия.