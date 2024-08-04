Суслова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957
Рождение ребёнка
24.09.?
Дочь: Суслова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Суслова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1977
Сын: Суслов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич