Суслова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957

Отец: Сазонов Николай Семёнович

Мать: Сазонова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.?

Дочь: Суслова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Суслова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1977

Сын: Суслов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суслов Николай Васильевич

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