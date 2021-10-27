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Мельникова Ольга Юрьевна
Мельникова Ольга Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1961
Пол
Женский
Отец
Тараканов Юрий Дмитриевич
1936 г.р.
Мать
Купцова Лидия Михайловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Отец:
Тараканов Юрий Дмитриевич
Мать:
Купцова Лидия Михайловна
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