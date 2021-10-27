Мельникова Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: Тараканов Юрий Дмитриевич

Мать: Купцова Лидия Михайловна

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