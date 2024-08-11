Сургучева (Ишматова) Наталья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучева (Ишматова) Наталья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1865

Муж: Сургучев Иван Фомич

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сургучев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сургучева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сургучев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич

Смерть
Неизвестно

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