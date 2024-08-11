Сургучева (Ишматова) Наталья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1865
Муж: Сургучев Иван Фомич
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сургучев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сургучева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Сургучев Иван Фомич
Смерть
Неизвестно