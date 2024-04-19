Горбатая (Танюхина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатая (Танюхина) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танюхин Александр Иванович

Мать: Танюхина (Пошигорева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбатая) Анна

Отец ребёнка: Горбатый ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатый ?

Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Кузнецов

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр

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