Горбатая (Танюхина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбатая) Анна
Отец ребёнка: Горбатый ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбатый ?
Развод
Неизвестно
Муж: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Кузнецов
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Александр