Архипова (Архипова) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1923

Дата смерти

03.06.2008

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923

Отец: Архипов Алексей Терентьевич

Мать: Архипова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
17.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

д.Бочиха
Рождение ребёнка
?.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Архипов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич

Смерть
03.06.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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