Архипова (Архипова) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1923
Дата смерти03.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923
Рождение ребёнка
?.11.1948
Рождение ребёнка
17.12.1951
д.Бочиха
Рождение ребёнка
?.12.1953
Рождение ребёнка
1955
Сын: Архипов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Архипов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
03.06.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область