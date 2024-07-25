Параскева Марковна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1831
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Влас
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Илья
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Павел
Отец ребёнка: Витько Влас Павлович
Смерть
Неизвестно