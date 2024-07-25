Параскева Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1831 г.р.
1832 г.р.
1834 г.р.
1843 г.р.
1849 г.р.
1851 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Влас

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Илья

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Павел

Отец ребёнка: Витько Влас Павлович

Смерть
Неизвестно

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