Кольной Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1914
Дочь: Кольная Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевченко Федора Андреевна
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Кольная Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевченко Федора Андреевна
Смерть
Неизвестно