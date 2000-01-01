Кольной Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольной Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1914

Дочь: Кольная Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевченко Федора Андреевна

Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Кольная Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевченко Федора Андреевна

Смерть
Неизвестно
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