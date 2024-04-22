Махотин Андрей
Место рождения
Дата рождения17.10.1897
Дата смерти09.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1897
Отец: Махотин Афанасий
Бракосочетание
12.04.1917
Жена: Махотина Афанасия
Старшее, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1920
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махотин Василий
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махотин Иван
Мать ребёнка: Махотина Афанасия
Смерть
09.12.1941
Германия (концлагерь)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зеленый Бор, Черняховский, Калининградская область