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Махотин Андрей

Место рождения

Алексина, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

17.10.1897

Дата смерти

09.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1897

Отец: Махотин Афанасий

Мать: не указана

Алексина, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
12.04.1917

Жена: Махотина Афанасия

Старшее, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.04.1920

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махотин Василий

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махотин Иван

Мать ребёнка: Махотина Афанасия

Смерть
09.12.1941
Германия (концлагерь)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зеленый Бор, Черняховский, Калининградская область
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