Денисов Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Алексей Антонович

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Место рождения

Шунак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.02.1878 ст.

Дата смерти

18.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шунак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.

Сын: Денисов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Степановна

Шунак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.1954
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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