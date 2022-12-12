Денисов Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения10.02.1878 ст.
Дата смерти18.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.
Сын: Денисов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Степановна
Смерть
18.01.1954
Митрофановка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)