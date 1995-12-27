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Степачева Татьяна Васильевна

Место рождения

Шипицыно, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

18.10.1949

Дата смерти

27.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1949

Отец: Шкуратов Василий Ефимович

Мать: Шкуратова Александра Фадеевна

Шипицыно, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1972

Сын: Степачев Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1974

Дочь: Иванова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич

Юголок, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1978

Дочь: Мингилеева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.1980

Сын: Мингилеев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1982

Сын: Мингилеев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич

Смерть
27.12.1995
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