Степачева Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1949
Дата смерти27.12.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1949
Рождение ребёнка
15.10.1972
Сын: Степачев Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
29.01.1974
Дочь: Иванова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич
Юголок, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1978
Дочь: Мингилеева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
31.10.1980
Сын: Мингилеев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1982
Сын: Мингилеев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мингилеев Владимир Николаевич
Смерть
27.12.1995