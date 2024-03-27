Рахимова Шамсиямал 1 Жена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мархаба Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рахимов Салих Губайдуллович
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно