Рахимова Шамсиямал 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Шамсиямал 1 Жена

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мархаба Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рахимов Салих Губайдуллович

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Смерть
Неизвестно
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