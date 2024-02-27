Байгузова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайгузова Анна

Байгузова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Артур Васильевич

Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Артур Васильевич

Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгузов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.