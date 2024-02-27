Байгузова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Артур Васильевич
Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Артур Васильевич
Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Байгузов Василий Александрович