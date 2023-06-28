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Копенкин Яков Васильевич

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Место рождения

Енисейская губ., Минусинский округ, Мало-Минусинская вол.

Дата рождения

1838

Дата смерти

04.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Копенкин Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копенкина Оксана Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копенкина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копенкина Мария

Военная служба
09.11.1914
Участник Первой мировой войны Стрелок Сибирского стрелкового полка. Оставлен на поле боя 04.05.1915
Смерть
04.05.1915

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