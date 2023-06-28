Копенкин Яков Васильевич
Место рожденияЕнисейская губ., Минусинский округ, Мало-Минусинская вол.
Дата рождения1838
Дата смерти04.05.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Копенкин Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копенкина Оксана Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копенкина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копенкина Мария
Военная служба
09.11.1914
Участник Первой мировой войны Стрелок Сибирского стрелкового полка. Оставлен на поле боя 04.05.1915
Смерть
04.05.1915