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Делиев Иван Фотиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Делиев Фотий Маркович

Мать: Делиева Феодора Петровна

Военная служба
29.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 320-й пехотный Чембарский полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Каракубская ... Показать все
Смерть
1938
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