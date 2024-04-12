Делиев Иван Фотиевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Делиев Фотий Маркович
Мать: Делиева Феодора Петровна
Военная служба
29.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 320-й пехотный Чембарский полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Каракубская ... Показать все
Смерть
1938