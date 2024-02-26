Евдокея Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея

Евдокея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.