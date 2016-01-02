Дмитриев Вадим Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.07.1974
Дата смерти02.01.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
05.11.1998
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.2016
Дуденево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
31.03.2016
Волковское кладбище