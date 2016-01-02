Дмитриев Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Вадим Владимирович

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Место рождения

Светловодск, Кіровоградська область

Дата рождения

30.07.1974

Дата смерти

02.01.2016

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Светловодск, Кіровоградська область
Место жительства
05.11.1998
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.2016
Дуденево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
31.03.2016
Мытищи, Мытищи, Московская область
Волковское кладбище
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