Голубина (Пономарева) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубина (Пономарева) Варвара Афанасьевна

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Место рождения

Тайлаково, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Пономарев Афанасий Иванович

Мать: Пономарева Анна Андреевна

Тайлаково, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Голубин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Голубин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кереева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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