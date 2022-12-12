Голубина (Пономарева) Варвара Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1955
Сын: Голубин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Голубин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кереева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Голубин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно