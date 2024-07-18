Саитова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саитов Дмитрий
Мать: Саитова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лялин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Лялин Аркадий Иванович