Саитова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саитов Дмитрий

Мать: Саитова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Вова Аркадьевич

Отец ребёнка: Лялин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Лялин Аркадий Иванович

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