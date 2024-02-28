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Пелагея Алексеева

Место рождения

г.Венева Городенской слободы

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1759 и 1760 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сын Воробьев Кондратей Акинфеев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Воробьева) Фекла Акинфеева

Отец ребёнка: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев

Смерть
Неизвестно

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