Пелагея Алексеева
Место рожденияг.Венева Городенской слободы
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сын Воробьев Кондратей Акинфеев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Воробьева) Фекла Акинфеева
Отец ребёнка: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев
Смерть
Неизвестно