Монахов Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1932
Дата смерти05.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1932
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Монахов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Монахова Елена
Рождение ребёнка
08.05.1958
Сын: Монахов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Монахова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монахова Елена
Смерть
05.03.1995