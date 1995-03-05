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Монахов Владимир Сергеевич

Место рождения

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.09.1932

Дата смерти

05.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1932

Отец: не указан

Мать: Монахова Надежда Андреевна

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Монахов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Монахова Елена

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.05.1958

Сын: Монахов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Монахова Елена

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Елена

Смерть
05.03.1995
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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