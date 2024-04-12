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Боголеповъ Василий Николаевъ

Место рождения

Федосово, Чухломский район, Костромская область

Дата рождения

1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосово, Чухломский район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Боголепова Наталья Александрова

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 30 января 1905 (д.Федосова) Чухломского уезда Судайской волости деревни Федосова крестьянский сынъ Василий Николаевъ Боголеповъ, вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломск... Показать все
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