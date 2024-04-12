Боголеповъ Василий Николаевъ
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 30 января 1905 (д.Федосова) Чухломского уезда Судайской волости деревни Федосова крестьянский сынъ Василий Николаевъ Боголеповъ, вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломск... Показать все