Хлябич Николай Александрович
Место рожденияпос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
Дата рождения27.02.1916 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916 ст.
пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлябич Надежда
Крещение
20.03.1916 ст.
пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Хлябич Надежда
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1957
г. Кисловодск, Ставропольский край, Союз Советских Социалистических Республик