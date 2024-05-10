Хлябич Николай Александрович 27.02.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич Николай Александрович

Место рождения

пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация

Дата рождения

27.02.1916 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1916 ст.

Отец: Хлябич Александр Максимович

Мать: Хлябич Евдокия Васильевна

пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлябич Надежда

Крещение
20.03.1916 ст.
пос. Култук, Иркутская область, Российская Федерация
ГАИО - Государственный архив Иркутской области | Фонд 50, Опись 9, Дело 1910: Метрическая книга Култукской Николаевской церкви на 1916 год. Л.111об-112
Рождение ребёнка
1938

Сын: Хлябич Борис Николаевич

Мать ребёнка: Хлябич Надежда

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1957
г. Кисловодск, Ставропольский край, Союз Советских Социалистических Республик

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