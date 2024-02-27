Истомина (Крюкова) Евгения Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Крюкова) Евгения Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1910

Отец: Истомин Никонор

Мать: Фекисия

Рождение ребёнка
20.01.1932

Дочь: Крюкова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Крюкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Крюкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Иванович

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