Истомина (Крюкова) Евгения Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1910
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1910
Отец: Истомин Никонор
Мать: Фекисия
Рождение ребёнка
20.01.1932
Дочь: Крюкова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Крюкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Крюкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно