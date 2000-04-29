(Тлябалдиева) Раиса Кадыровна
Место рождения
Дата рождения06.10.1926
Дата смерти29.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Отец: Тлябалдиев Абду Кадыр
Мать: Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1951
Отец ребёнка: Ерошкин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1956
Сын: Ерошкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ерошкин Николай Алексеевич
Смерть
29.04.2000
Казахстан г.Алма-Ата
Похороны
Неизвестно
мкр. Кок-Кайнар