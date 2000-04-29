(Тлябалдиева) Раиса Кадыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тлябалдиева) Раиса Кадыровна

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

06.10.1926

Дата смерти

29.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: Тлябалдиев Абду Кадыр

Мать: Анастасия Федоровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
04.07.1951

Сын: Ерошкин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Ерошкин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1956

Сын: Ерошкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ерошкин Николай Алексеевич

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Смерть
29.04.2000
Казахстан г.Алма-Ата
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
мкр. Кок-Кайнар
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