Коряковский Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1951
Сын: Коряковский Василий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Сын: Коряковский Виктор Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1955
Дочь: Ефимова (Коряковская) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Зубова (Коряковская) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно