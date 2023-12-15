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Коряковский Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Коряковский Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Сын: Коряковский Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1955

Дочь: Ефимова (Коряковская) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Зубова (Коряковская) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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