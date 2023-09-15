Темникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темникова) Неизвестно Перфильевна
Отец ребёнка: Темников Перфилий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Темникова) Клавдия Перфильевна
Отец ребёнка: Темников Перфилий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Темников Неизвестно Перфильевич
Отец ребёнка: Темников Перфилий
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Темников Неизвестно Перфильевич
Отец ребёнка: Темников Перфилий
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна
Отец ребёнка: Темников Перфилий
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Темников Петр Перфильевич
Отец ребёнка: Темников Перфилий