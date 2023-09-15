Темникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Неизвестно Перфильевна

Отец ребёнка: Темников Перфилий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Темникова) Клавдия Перфильевна

Отец ребёнка: Темников Перфилий

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Темников Неизвестно Перфильевич

Отец ребёнка: Темников Перфилий

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Темников Неизвестно Перфильевич

Отец ребёнка: Темников Перфилий

Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна

Отец ребёнка: Темников Перфилий

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Темников Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Темников Перфилий

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