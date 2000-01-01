София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Морозова Виолетта Михаиловна

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