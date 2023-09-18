Нехорошева Агафья Софоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1862
Сын: Нехорошев Исидор Игнатьевич
Отец ребёнка: Нехорошев Игнатий Власович
Место жительства
1862
Рождение ребёнка
08.07.1863
Сын: Нехорошев Афиноген Игнатьевич
Отец ребёнка: Нехорошев Игнатий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно