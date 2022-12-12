Турчин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1941
Дата смерти09.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941
Отец: Турчин Иван Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.02.1965
Жена: Турчина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчина Анна Николаевна
Смерть
09.03.1987
Челябинск, Челябинский, Челябинская область