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Турчин Михаил Иванович

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

06.03.1941

Дата смерти

09.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941

Отец: Турчин Иван Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
27.02.1965

Жена: Турчина Анна Николаевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турчина Анна Николаевна

Смерть
09.03.1987
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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