Киселев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Павел Андреевич
Мать: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Марина Александровна
Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн
Рождение ребёнка
09.08.1974
Сын: Киселев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1987
Сын: Киселев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн