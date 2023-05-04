Киселев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Павел Андреевич

Мать: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Марина Александровна

Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн

Рождение ребёнка
09.08.1974

Сын: Киселев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Киселев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Маркова Надежда Михайловн

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