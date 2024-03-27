Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Место рождения

д.Балыклы

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Хайрулла

Мать: Шамсекамал

д.Балыклы
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сайфутдинов Хамза

Отец ребёнка: Сайфутдинов ?

д.Карамунча, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
10.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1937

Сын: Ишмухаметов Гали Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Смерть
05.12.1958
д .Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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