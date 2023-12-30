Никитина -- Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Никитина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Никитина Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович
Смерть
Неизвестно