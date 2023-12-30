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Никитина -- Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Георгий Егорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Никитина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Никитин Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Никитина Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий Егорович

Смерть
Неизвестно

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