Эвелина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эвелина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Леонид Степанович

Отец ребёнка: Москвитин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Москвитин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Москвитин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвитин Степан

Смерть
Неизвестно
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