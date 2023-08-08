Эвелина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Леонид Степанович
Отец ребёнка: Москвитин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Москвитин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Москвитин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвитин Степан
Смерть
Неизвестно