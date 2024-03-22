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Мунасыпов Рафаэль

Место рождения

Большой Труев, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: Мунасыпова Зухра Айнетдиновна

Большой Труев, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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