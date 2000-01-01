Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно