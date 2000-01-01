Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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