Николай Леонтиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Леонтий Степанов
Мать: Домника Анисимова
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Николаев
Смерть
Неизвестно