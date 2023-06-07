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Николай Леонтиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Леонтий Степанов

Мать: Домника Анисимова

Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Авдотья Николаева

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Николаев

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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