Исенгулов Багаутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсенгулов Багаутдин

Исенгулов Багаутдин

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

13.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ильясов Исянгул

Мать: Ильясова Хусниямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рахимкулова Магруфа

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ишмухаметов Асхабьямал

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Искакова Гафия

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сахиба

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аллабердин Дине

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Багаутдинова Шарафетдин

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Багаутдинова Сиразетдин

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1851

Сын: Багаутдинов Хажимурат

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллабердин Диляфруз

Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал

Смерть
13.03.1852
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close