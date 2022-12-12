Плотникова Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Кузнецова Антонина Арсентьевна
Отец ребёнка: Плотников Арсентий
Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Арсентий
Смерть
Неизвестно