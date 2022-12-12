Плотникова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Ландерка, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Ландерка, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Кузнецова Антонина Арсентьевна

Отец ребёнка: Плотников Арсентий

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Арсентий

Смерть
Неизвестно
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