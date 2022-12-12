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Маймистов Амфилохий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Маймистов Константин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Евстолия Амфилохиевна

Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна

Место жительства
1879
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): № 475. Дом крестьянина Анфилофхия Маймистова 200 [рублей] https://www.booksite.ru/Vologda-home/data/273.pdf
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Анна Амфилохиевна

Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Маймистов Василий Амфилохиевич

Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Клавдия Амфилохиевна

Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна

Бракосочетание
До 1885

Жена: Маймистова Людмила Ивановна

Место жительства
С 1891 по 1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480): 475) Маймистов Амфилофий Константинов крестьянин. Дом – 200 [рублей] https://www.booksite.ru/Vologda-home/data/273.pdf
Работа или профессия
1893
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Гласный Тотемской городской управы по 1-му разряду. https://www.booksite.ru/who-is-who/m_18.html
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