Маймистов Амфилохий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: Маймистов Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Евстолия Амфилохиевна
Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна
Место жительства
1879
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): № 475. Дом крестьянина Анфилофхия Маймистова 200 [рублей] https://www.booksite.ru/Vologda-home/data/273.pdf
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Анна Амфилохиевна
Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Маймистов Василий Амфилохиевич
Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Клавдия Амфилохиевна
Мать ребёнка: Маймистова Людмила Ивановна
Бракосочетание
До 1885
Место жительства
С 1891 по 1895
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480): 475) Маймистов Амфилофий Константинов крестьянин. Дом – 200 [рублей] https://www.booksite.ru/Vologda-home/data/273.pdf
Работа или профессия
1893
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Гласный Тотемской городской управы по 1-му разряду. https://www.booksite.ru/who-is-who/m_18.html