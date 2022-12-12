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Васянин Николай Иванович

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Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1984

Сын: Васянин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.02.1989

Сын: Васянин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1996

Дочь: Васянина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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