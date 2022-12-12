Васянин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1984
Сын: Васянин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1989
Сын: Васянин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1996
Дочь: Васянина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Васянина Любовь Васильевна