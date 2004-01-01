Питерова (Хлынова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерова (Хлынова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1939

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939

Отец: Хлынов Николай Васильевич

Мать: Хлынова Мария Маркеевна

Рождение ребёнка
?.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питеров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питеров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питеров Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питеров Виктор Михайлович

Смерть
2004
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