Питерова (Хлынова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1939
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939
Отец: Хлынов Николай Васильевич
Мать: Хлынова Мария Маркеевна
Рождение ребёнка
?.05.1962
Рождение ребёнка
?.02.1964
Рождение ребёнка
1975
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004