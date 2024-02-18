Шалаева (Чупова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева (Чупова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

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Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960

Отец: не указан

Мать: Чупова Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1979

Дочь: Хороших (Шалаева) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1982

Сын: Шалаев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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