Шалаева (Чупова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1979
Дочь: Хороших (Шалаева) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности